دخل حدودها قبل شهرين.. عودة الجندي الأمريكي المطرود من كوريا الشمالية إلى تكساس

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ وصل إلى قاعدة عسكرية في تكساس، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعدما طردته كوريا الشمالية، التي دخل حدودها قبل شهرين.