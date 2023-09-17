روسيا تقول إنها أسقطت 7 مسيّرات أوكرانية هاجمت أجواءها

من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في منشور منفصل على تليغرام، بأنه “وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرارٌ أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام”.