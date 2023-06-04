العالم

"إسرائيل" تطالب مصر بإجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني على الحدود

"نتنياهو" أشار إلى تحديث إجراءات مكافحة التهريب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
سبق
سبق

طلبت "إسرائيل" من مصر، اليوم (الأحد) التعاون في إجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني، الذي وقع على الحدود، أمس وأسفر عن سقوط 3 جنود إسرائيليين على يد جندي أمن مصري قُتِل لاحقًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في تصريحات نقلها التلفزيون عن الحادث: "بعثت إسرائيل برسالة واضحة إلى الحكومة المصرية، ونتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف: "إن التحقيق جزء من التعاون الأمني المهم بيننا".

وتابع: "سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات، وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".

بنيامين نتنياهو

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org