"إسرائيل" تطالب مصر بإجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني على الحدود

طلبت "إسرائيل" من مصر، اليوم (الأحد) التعاون في إجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني، الذي وقع على الحدود، أمس وأسفر عن سقوط 3 جنود إسرائيليين على يد جندي أمن مصري قُتِل لاحقًا.