"إسرائيل" تطالب مصر بإجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني على الحدود

طلبت "إسرائيل" من مصر، اليوم (الأحد) التعاون في إجراء تحقيق مشترك شامل عن الحادث الأمني، الذي وقع على الحدود، أمس وأسفر عن سقوط 3 جنود إسرائيليين على يد جندي أمن مصري قُتِل لاحقًا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في تصريحات نقلها التلفزيون عن الحادث: "بعثت إسرائيل برسالة واضحة إلى الحكومة المصرية، ونتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملًا ومفصلًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن التحقيق جزء من التعاون الأمني المهم بيننا".
وتابع: "سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات، وأيضًا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".