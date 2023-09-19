الرئيس الأمريكي: ندعم توسيع مجلس الأمن

وذكر " بايدن" في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن إدارته تطمح لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، ولديها رؤية إيجابية بهذا الصدد، وفقًا لـ"فرانس برس".