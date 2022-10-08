العالم

شاهد.. انفجارٌ في جسر يربط روسيا بالقرم.. وأول صور للحادثة

 جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر
شاهد.. انفجارٌ في جسر يربط روسيا بالقرم.. وأول صور للحادثة
سبق
سبق

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، أن انفجاراً كبيراً وقع عند جسر "كيرتش"؛ الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.

وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن حريقاً اندلع في خزانٍ للوقود عند جسر "كيرتش".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أن الحريق نجم عن اشتعال خزانٍ للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.

ويجري مختصّون فحصاً للجسر الذي شهد الحريق، وفقما ذكر مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف.

روسيا
الأزمة الأوكرانية الروسية
جزيرة القرم
جسر كيرتش

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org