"الضربات العسكرية غيرة مجدية".. ما خيارات الغرب لوقف عرقلة الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر؟

لم تكد تمر سوى ساعات قليلة على صدور قرار مجلس الأمن الدولي، المطالب للحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر، حتى تواردت أنباء اليوم (الخميس)، عن اعتلاء مهاجمين لسفينة على بعد 50 ميلًا بحريًا شرقي صحار العمانية، ورغم أن الحوثيين لم يتبنوا العملية إلا أن ردهم على قرار مجلس الأمن جاء واضحاً في رفضه؛ إذ اعتبر القيادي محمد علي الحوثي، أن "قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية"، قائلاً: "إن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، فما الخيارات المتاحة أمام دول الغرب لوقف مهاجمة الحوثيين للسفن.
يرى الأستاذ المشارك في جامعة أوتاوا الكندية للشؤون العامة والدولية توماس جونو، أن التحالف البحري، الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية وأصبح يضم أكثر من 20 دولة، يعد أفضل الخيارات السيئة في هذه المرحلة، ويوافقه الرأي مدير قسم شؤون شبه الجزيرة العربية في معهد الشرق الأوسط جيرالد فايرستاين، الذي يعتبر أن الخيار الأفضل هو مواصلة العمليات الدفاعية حتى انتهاء النزاع في غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، حذر الباحث فايرستاين، وهو سفير أميركي سابق لدى اليمن، من أن العمليات العسكرية الهجومية في اليمن ستؤدي إلى نتائج عكسية، بالنظر إلى أن الحوثيين يعتقدون أن صراعًا مفتوحًا مع الولايات المتحدة دعمًا للفلسطينيين، سيكسبهم دعمًا داخليًا وسيعزّز صورتهم كعنصر أساسي في "محور المقاومة"، الذي تقوده إيران في المنطقة، ويتطابق معه "جونو" في هذا الرأي، مشيراً إلى أن ضربات جوية محدودة ضد مواقع عسكرية حوثية لن تُحدث أضرارًا كبيرة، إنما ستدعم بشكل كبير خطاب الحوثيين عن مقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهته، يقول الباحث اليمني غير المقيم في معهد "تشاتام هاوس" فارع المسلمي: "إن ضربة عسكرية على الحوثيين لن تكون مجدية، لأن اليمن ضخم جغرافيًا والحوثيين يتمتعون بقدرات عسكرية قوية نوعًا ما"، وأمام ذلك يرى "جونو" أيضاً أن شنّ أميركا ضربات واسعة النطاق؛ من شأنه أن يسبب ضررًا أكبر ويغرقها في صراع جديد مكلف، وهو ما يستنتج منه أن الخيارات المتاحة أمام الغرب محدودة، وتكاد ينحصر أفضلها في صد هجمات الحوثيين على السفن في البحر.