"الضربات العسكرية غيرة مجدية".. ما خيارات الغرب لوقف عرقلة الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر؟

من جانبه، حذر الباحث فايرستاين، وهو سفير أميركي سابق لدى اليمن، من أن العمليات العسكرية الهجومية في اليمن ستؤدي إلى نتائج عكسية، بالنظر إلى أن الحوثيين يعتقدون أن صراعًا مفتوحًا مع الولايات المتحدة دعمًا للفلسطينيين، سيكسبهم دعمًا داخليًا وسيعزّز صورتهم كعنصر أساسي في "محور المقاومة"، الذي تقوده إيران في المنطقة، ويتطابق معه "جونو" في هذا الرأي، مشيراً إلى أن ضربات جوية محدودة ضد مواقع عسكرية حوثية لن تُحدث أضرارًا كبيرة، إنما ستدعم بشكل كبير خطاب الحوثيين عن مقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.