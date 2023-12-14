اليوم الـ69 للعدوان على غزة: 27 شهيدًا في قصف جوي على رفح وخان يونس

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ69 بقصف مكثف شمال وجنوب القطاع.
واستشهد 27 فلسطينيًّا على الأقل، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال على منازل مواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال نفّذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدًا على مدينتي خان يونس ورفح؛ حيث استشهد 27 مواطنًا على الأقل في قصف لمنزليْ عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.
ووفق وكالة "وفا" للأنباء، قصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.
وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.