اليوم الـ69 للعدوان على غزة: 27 شهيدًا في قصف جوي على رفح وخان يونس

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.