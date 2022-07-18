مصر مستعدة لتسهيل إيصال غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين عن استعداد مصر التام لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز المستخرج من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا؛ وذلك لتخفيف آثار أزمة نقص إمدادات الغاز هناك.
وقال "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في ألمانيا: "لقد أكدت استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف: "لقد وقَّعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع، وأكدنا استعداد مصر لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال غاز شرقي المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار هذه الأزمة".