مصر مستعدة لتسهيل إيصال غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

وقال "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في ألمانيا: "لقد أكدت استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة"، وفقًا لـ"فرانس 24".