"التعاون الإسلامي" تُعرب عن تضامنها مع نيجيريا إزاء الفيضانات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن صادق تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، على إثر الفيضانات المُدّمِرة التي أسفرت عن وفاة مئات الأفراد، ونزوح عدد آخر وإحداث دمار في العديد من ولايات نيجيريا.