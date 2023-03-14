رغم الخسائر الكبيرة.. قادة أوكرانيا يتوافقون على مواصلة الدفاع عن باخموت

وأُشيعت أخبار مؤخرًا عن خلاف بين الجيش والسلطة السياسية، ممثلة في "زيلينسكي"، حول الجدوى من الدفاع عن مدينة باخموت، وخصوصًا أن خسائر الجيش الأوكراني كبيرة، على الرغم من أنها أقل من خسائر الروس.