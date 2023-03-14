رغم الخسائر الكبيرة.. قادة أوكرانيا يتوافقون على مواصلة الدفاع عن باخموت

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكبار جنرالات الجيش، توافقوا على الاستمرار في الدفاع عن مدينة باخموت في الدونباس، التي تشهد معارك دموية.
وبيَّن "المكتب" أن الطرفين، "زيلينسكي" وقيادة الجيش، عبَّرا عن موقف موحد في هذا الشأن، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، أكد قائد القوات الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، أن الدفاع عن باخموت أساسي لاستقرار خطوط الجبهة كاملة.
وأُشيعت أخبار مؤخرًا عن خلاف بين الجيش والسلطة السياسية، ممثلة في "زيلينسكي"، حول الجدوى من الدفاع عن مدينة باخموت، وخصوصًا أن خسائر الجيش الأوكراني كبيرة، على الرغم من أنها أقل من خسائر الروس.