الدمار في كل مكان.. هنا مشاهد مرعبة من خان يونس

وتحدث السكان الذين عادوا إلى المنطقة، وبعض الذين بقوا بها أثناء القتال، مع الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه وفقدان الخدمات الصحية الحيوية، بسبب تدمير مستشفى النصر والأمل.