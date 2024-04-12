الدمار في كل مكان.. هنا مشاهد مرعبة من خان يونس

كشف فريق من الأمم المتحدة بحدوث دمار واسع النطاق في خان يونس جنوب قطاع غزة، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.
وبحسب "العربية نت" أوضح أعضاء الفريق أن الأضرار لحقت بكل مبنى زاروه ومعظم المباني التي تمكنوا من رؤيتها، كما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية، بحسب تقرير نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.
وفحص الفريق مستودعاً تابعاً للأمم المتحدة وأربعة مراكز طبية وثمان مدارس، مشيرين إلى حدوث أضرار بالغة في جميع تلك المباني باستثناء واحد.
إلى ذلك عثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
وتحدث السكان الذين عادوا إلى المنطقة، وبعض الذين بقوا بها أثناء القتال، مع الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه وفقدان الخدمات الصحية الحيوية، بسبب تدمير مستشفى النصر والأمل.