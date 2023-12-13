رسالة إلى الرئيس الأمريكي تطالب إسرائيلَ بوقف الحرب في غزة

ورأت المجموعةُ أن "السياسة الإسرائيلية دفعت الأزمة الإنسانية في غزة إلى نقطة الكارثة، وليس فقط كنتيجة حتمية للحرب"، مشدّدة على أنه "من المهم أن تقوم حماس بإطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى إسرائيل، وأن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس بادرة حسن نية من جانب إسرائيل، بل هو أحد التزاماتها".