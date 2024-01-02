استطلاع: شعبية "نتنياهو" تتهاوى إلى "15%" وسط الإسرائيليين

أفاد استطلاع للرأي نُشر اليوم "الثلاثاء"، بأن "15" في المئة فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في منصبه بعد انتهاء الحرب على حركة "حماس".
وأوضح الاستطلاع أن كثيرين ما زالوا يدعمون استراتيجية "نتنياهو" لسحق المسلحين في القطاع الفلسطيني؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعهّد "نتنياهو" بسحق "حماس" بعد هجومها في السابع من أكتوبر "تشرين الأول" في جنوب إسرائيل، الذي أسرت منه "240" رهينة إلى غزة.
ودمرت قواتُ الاحتلال الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من قطاع غزة في هجومها المستمرّ منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.