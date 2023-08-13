البحر الأسود.. روسيا تطلق نيرانًا تحذيرية على سفينة شحن متجهة لأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن فتح سفينة حربية تابعة لها، اليوم الأحد، لنيران تحذيرية بأسلحة آلية على سفينة شحن بضائع جافة، كانت ترفع علم "بالاو" وتتجه إلى أوكرانيا، في جنوب غرب البحر الأسود.