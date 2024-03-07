"غير مستعصية على الحل".. ما العقبات التي تواجه مفاوضات هدنة غزة؟

وترفض إسرائيل شرط "حماس"، مؤكّدة نيتها مواصلة هجومها حتى تحقيق هدفها الذي حدّدته منذ بداية الحرب؛ وهو القضاء على "حماس"، كما تشترط أن تقدم لها "حماس" قائمة محدّدة بأسماء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، لكن الحركة أكّدت أنها لا تعرف من هو حي ومن هو ميت من الرهائن.