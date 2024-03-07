"غير مستعصية على الحل".. ما العقبات التي تواجه مفاوضات هدنة غزة؟

تواجه مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" صعوبات أدّت إلى مغادرة وفد الحركة القاهرة، اليوم "الخميس"، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون رفض مطالب "حماس"، رغم المساعي الحثيثة للوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصّل إلى الهدنة مع حلول رمضان، فما العقبات التي تواجهها المفاوضات؟
تواجه مفاوضات هدنة غزة عقبات خطيرة قد تعصف بها في أي لحظة، بسبب خلافات حول جملة من النقاط؛ أبرزها اشتراط "حماس" الوقف الشامل للعدوان والحرب ولاحتلال قطاع غزة، والبدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار.
وترفض إسرائيل شرط "حماس"، مؤكّدة نيتها مواصلة هجومها حتى تحقيق هدفها الذي حدّدته منذ بداية الحرب؛ وهو القضاء على "حماس"، كما تشترط أن تقدم لها "حماس" قائمة محدّدة بأسماء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، لكن الحركة أكّدت أنها لا تعرف من هو حي ومن هو ميت من الرهائن.
ورغم دعمها لإسرائيل، تمارس الإدارة الأمريكية نوعًا من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، خاصة مع تعقد الوضع الإنساني في غزة وارتفاع المزيد من الأصوات الدولية الداعية لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات. وفي هذا السياق قال الرئيس جو بايدن: "لا أعذار لإسرائيل في مواصلتها منع دخول شاحنات المساعدات".
وحول موقف واشنطن من الخلاف بين طرفي المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر": "إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن العقبات التي تعترض المحادثات الرامية لوقف موقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لا تستعصي على الحلّ، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق".