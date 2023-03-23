"يوم الشلل" في إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي"

ويُعِد منظمو الحراك اليومَ الخميس نشاطاتٍ احتجاجية هي الرابعة بالترتيب التي تتخذ عنوان "يوم الشلل"؛ حيث يتهيأون للتظاهر في عدد من المواقع والمدن بين وقفات احتجاجية ومسيرات وقوافل، من المقرر أن تكون أبرز تلك المسيرات في مدينة بني براك في تمام الساعة السابعة مساء.