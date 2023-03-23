"يوم الشلل" في إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي"

تستمر الاحتجاجات في إسرائيل بشكل كبير ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريرها في الكنيست؛ فيما يتجهز منظمو الحراك إلى "يوم الشلل"، اليوم الخميس.
ويُعِد منظمو الحراك اليومَ الخميس نشاطاتٍ احتجاجية هي الرابعة بالترتيب التي تتخذ عنوان "يوم الشلل"؛ حيث يتهيأون للتظاهر في عدد من المواقع والمدن بين وقفات احتجاجية ومسيرات وقوافل، من المقرر أن تكون أبرز تلك المسيرات في مدينة بني براك في تمام الساعة السابعة مساء.
وأفاد الإعلام العبري بأن الاحتجاجات ستنطلق اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا بمسيرات يشارك فيها الأولاد إلى جانب الأهالي، وتشتمل على محطات توقيع "وثيقة الاستقلال" التي يعتبرها معارضو الإصلاح القضائي أساس التشريع والبوصلة التي تُوَجه عمل القضاة في إسرائيل، وهو النهج الذي تم اتباعه منذ تأسيس إسرائيل.
وذكرت قناة "I24" أنه سيتم في تمام التاسعة صباحًا عرض بشري يُصَوّر حافلة وقطارًا يخضعان لنظام الفصل الجندري في "محاولة لرفع الوعي تجاه التقهقر الذي قد يصيب المنظومة القضائية فيما يخص مكانة المرأة وحقوق النساء، في حال تم إقرار الخطة القضائية المثيرة للجدل والانقسام".