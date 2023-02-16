أوكرانيا تعلن إسقاط عدد من المناطيد الروسية: كانوا يختبرون أنظمتنا

أعلنت أوكرانيا إسقاط مجموعة من "المناطيد" التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف.
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية: "وفق المعلومات الأولية، تمّ رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف، إنها عبارة عن مناطيد تتحرك تحت تأثير الرياح".
وأضافت: "من الممكن أن تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدات التجسس"، مؤكدةً أن "معظم" المناطيد أُسقطت.
وأدى وجود هذه الأجسام الطائرة إلى انطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي عادة ما يحدث عند اقتراب الصواريخ.
وأشارت الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف، إلى أن السلطات ستقوم بجمع حطام هذه الأجسام الطائرة لتحليلها للاشتباه بأن روسيا أرسلتها لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتحديد مواقعها.
وكان سلاح الجو الأوكراني قد أفاد أن الروس كانوا يحاولون دفع القوات الأوكرانية إلى "إهدار مواردها، بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه الأجسام التي لا تكلّف شيئا تقريبًا".
وقال متحدث باسم القوات الجوية إنه "عبارة عن منطاد عادي مملوء بالغاز وفيه عاكس ورادار متّصلان بخيط، لكنه لا يزال هدفًا جويًا وأنظمة الدفاع الجوي مجبرة على الرد".
جدير بالذكر أن موسكو لم تعلّق على هذه التصريحات.
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب قبل عام تقريبًا، تحدثت السلطات الأوكرانية مرارًا عن انحراف مناطيد روسية إلى مجالها الجوي.
وأغلقت مولدوفا المجاورة الثلاثاء مجالها الجوي مؤقتًا؛ بسبب وجود "جسم طائر يشبه منطاد الطقس"، وسط توترات متصاعدة مع موسكو.
وتحظى المناطيد المستخدمة لأهداف تجسسية، باهتمام خاص منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في بداية فبراير أنها أسقطت منطادًا صينيًا مزوّدًا بمعدات مراقبة، غير أن بكين تنفي الاتهامات بالتجسس.