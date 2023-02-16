أوكرانيا تعلن إسقاط عدد من المناطيد الروسية: كانوا يختبرون أنظمتنا

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أفاد أن الروس كانوا يحاولون دفع القوات الأوكرانية إلى "إهدار مواردها، بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه الأجسام التي لا تكلّف شيئا تقريبًا".