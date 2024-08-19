البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف جهود العمل الإنساني

وقال العسومي؛ -في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام-: إن العمل الإنساني ركيزة أساسية في دعم أمن واستقرار المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة لما له من قيمة إنسانية عالية.