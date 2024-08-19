البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف جهود العمل الإنساني

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ إلى تكاتف جهود العمل الإنساني في ظل تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها عديدٌ من دول العالم، منوّهاً بالدور الإنساني عربياً، وما يحظى به من احترامٍ وتقديرٍ بالغين في المحافل والأوساط الإقليمية والدولية كافة.
وقال العسومي؛ -في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام-: إن العمل الإنساني ركيزة أساسية في دعم أمن واستقرار المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة لما له من قيمة إنسانية عالية.
ولفت رئيس البرلمان العربي، النظر إلى أن العمل الإنساني في قطاع غزة مهدّد بسبب تقويض دور "الأونروا" التي تمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في القطاع، داعياً إلى تكاتف الجهود الإنسانية كافة؛ لتخفيف آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت بطش الاحتلال الإسرائيلي.