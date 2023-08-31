مصائب "ترامب" لا تأتي فرادى.. اتهام جديد يفضح "جريمة الـ10 سنوات"

وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسًا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 بالمئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.