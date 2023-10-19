غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب سوريا

والخميس، تسببت ضربات إسرائيلية في خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.