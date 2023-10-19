غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب سوريا

قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء- الخميس، موقعًا للجيش في سوريا بمحافظة القنيطرة بجنوب البلاد؛ وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بسماع "دوي انفجارات في محافظة القنيطرة" أعقب "غارة إسرائيلية" على موقع للجيش السوري؛ مشيرًا إلى أن ذلك تزامَنَ مع "سماع دوي انفجارات في الجولان"، دون أن يحدد طبيعتها.
وأوضح المرصد أن الغارة في محافظة القنيطرة تسببت في أضرار مادية.
ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية السورية في الحال عن وقوع هذه الغارة.
وتزامنت الغارة على محافظة القنيطرة ودوي الانفجارات في الجولان مع نشر الجيش الإسرائيلي بيانًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أعلن فيه أنه قصف "مواقع إرهابية" لـ"حزب الله" في جنوب لبنان الحدودي مع الجولان.
وتأتي هذه الغارة بعد أن استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار مدينة حلب في سوريا السبت مُوقِعة خمسة جرحى، وفق المرصد.
والخميس، تسببت ضربات إسرائيلية في خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.