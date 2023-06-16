إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان وبناء التعاون وتطوير المستقبل

وفي هذا السياق يقول المدير العام لشركة روساتوم الحكومية، أليكسي ليخاتشوف: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الشخص هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. وتستند رؤية روساتوم 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا في إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الشخص، والتي تكون على استعداد ليس فقط اعتماد مبادئ التمحور حول الشخص، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح بأن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.