حصيلة مجزرة الاحتلال في "المواصي" ترتفع إلى 71 شهيدًا و289 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس، وصلت إلى 71 شهيدًا و289 مصابًا.
وكان العشرات من الفلسطينيين قد استُشهدوا وأصيبوا اليوم في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أكثر من 50 شهيدًا وعشرات الإصابات في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين؛ لافتة النظر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت كل من حاول إسعاف المصابين.
ونددت وزارة الصحة الفلسطينية بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في خان يونس؛ مؤكدة أنها تأتي في سياق المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.