حصيلة مجزرة الاحتلال في "المواصي" ترتفع إلى 71 شهيدًا و289 مصابًا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أكثر من 50 شهيدًا وعشرات الإصابات في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين؛ لافتة النظر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت كل من حاول إسعاف المصابين.