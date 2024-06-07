اقتربت نهايتها.. إسرائيل على حافة الهاوية والعهدة على صحيفة عبرية

كلمات المفكر اليهودي في أعقاب نكسة 67 كانت حاضرة خلال مسيرة الأعلام التي قام بها متطرفون يهود للاحتفال بالسيطرة على الجانب الشرفي من القدس، وانطلقت من القدس الغربية مرورًا بباب العامود، حتى الجدار الغربي، وتخللها اعتداءات على صحفيين، منهم صحفي يعمل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كما تضمنت ترديد شعارات عدائية ضد العرب.