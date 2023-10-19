تخلوا عن الحياد وضللوا المحكمة وتلاعبوا بالقضية.. "استئناف دبي" تغرم 4 خبراء 18 مليون درهم

وأعاد هذا الحكم للأذهان تلاعب الجناة في قضايا كبرى سابقة، تم فيها استبعادهم من الخبرة نظرًا للشبهات التي أثيرت حولهم وعدم كفاءتهم ونزاهتهم، وتم استبدالهم حينها من قِبل المحكمة، وهو ما ثبت في هذه القضية أيضًا، والتي أصدرت فيه المحكمة حكمًا بتغريمهم 18 مليون درهم إماراتي بالتضامن.