الكويت والإمارات وقطر.. إدانات تتوالى عقب اقتحام وزير إسرائيلي لـ"الأقصى"

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.