غزة.. القوات الإسرائيلية تقصف القطاع وتوقع قتلى وجرحى وتستهدف لجانًا إنسانية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، فيما قتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على دير البلح وفق المصدر ذاته، الذي أفاد بأن "العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 32 ألف شهيد ونحة 75 جريحًا"، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. إلى ذلك ما تزال الفصائل الفلسطينية في غزة تحتفظ بنحو مائة رهينة من الرهائن الإسرائيليين إلى جانب ثلاثين جثة منهم. وما يزال الفلسطينيون في غزة في حاجة ماسة للغذاء، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين على قرار، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.