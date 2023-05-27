"حق سيادي".. روسيا ترفض انتقادات الرئيس الأمريكي بشأن نشرها أسلحة نووية في بيلاروسيا

وأعلنت روسيا، الخميس الماضي، أنها تمضي قدمًا في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ فيما أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.