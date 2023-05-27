"حق سيادي".. روسيا ترفض انتقادات الرئيس الأمريكي بشأن نشرها أسلحة نووية في بيلاروسيا

رفضت روسيا، اليوم (السبت)، الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا؛ مشيرة إلى أن واشنطن تنشر منذ عقود مثل تلك الأسلحة النووية في أوروبا.
وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة في بيان: "من الحق السيادي لروسيا وبيلاروسيا ضمان أمنهما بالوسائل التي نرى أنها ضرورية في ظل حرب مختلطة واسعة النطاق تشنها واشنطن علينا".
واعتبرت أن "الإجراءات التي يتخذانها تتفق تمامًا مع التزاماتهما القانونية الدولية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلنت روسيا، الخميس الماضي، أنها تمضي قدمًا في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ فيما أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.