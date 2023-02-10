صادرت وثائق سرية.. التحقيقات الفيدرالية تستدعي "بنس" وتفتش منزله

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، الجمعة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" فتشوا مقر نائب الرئيس السابق، مايك بنس، في ولاية إنديانا، وصادرت منه وثائق، في وقت سلمته أمر استدعاء على خلفية قضية مماثلة متصلة برئيسه السابق، دونالد ترامب، وفقاً لسكاي نيوز عربية.