صادرت وثائق سرية.. التحقيقات الفيدرالية تستدعي "بنس" وتفتش منزله

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، الجمعة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" فتشوا مقر نائب الرئيس السابق، مايك بنس، في ولاية إنديانا، وصادرت منه وثائق، في وقت سلمته أمر استدعاء على خلفية قضية مماثلة متصلة برئيسه السابق، دونالد ترامب، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن عناصر من الشرطة المحلية أغلقت مدخل منزل بنس في مدينة كارمل بولاية إنديانا، قبل وصول المحققين الفيدراليين في سيارة بيضاء اللون.
وكان التفتيش مقرراً سلفاً منذ عدة أيام، وفقاً لمصادر الشبكة، بموافقة تامة من نائب الرئيس الأمريكي السابق.
ولم يكن بنس موجوداً في المنزل وقت إجراء التفتيش، إنما كان موجوداً في ولاية كاليفورنيا حيث يزور ابنته، حيث قالت المصادر إن التفتيش في المنزل يسعى لضمان عدم إغفال أي شيء.
وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل ما وصفه محامي بنس "بالعدد الصغير من المستندات" التي كانت "مخزنة ومنقولة بشكل غير متعمد" من المنزل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وكان بنس قد أبلغ الكونغرس، الشهر الماضي، أنه اكتشف وثائق تحمل علامة تصنف أنها سرية، إبان عمله نائباً للرئيس دونالد ترامب بين عامي 2017- 2020.
وفي قضية منفصلة، جرى تسليم بنس طلب استدعاء للشهادة في تحقيق جنائي يتعلق بترامب الذي يواجه أيضاً منذ وقت طويل قضية الاحتفاظ بوثائق سرية، بما يخالف القانون.
ويتولى المحقق الخاص، جاك سميث، التحقيق في احتمال إساءة ترامب التصرف في مستندات سرية للحكومة الأمريكية، وفقاً لوكالة "أسوشيد برس".
ويدرس الفريق القانوني لنائب الرئيس الأمريكي السابق الرد على هذا الاستدعاء، وفقاً لشبكة "إي بي سي نيوز".