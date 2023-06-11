"خامنئي": لا مانع من توقيع اتفاق نووي مع الغرب شرط عدم المساس ببنيتنا التحتية

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد): "إن إيران لا تمانع توقيع اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الغرب؛ بشرط عدم المساس بالبنية التحتية للأنشطة النووية".
وأضاف: "لا ضير في الاتفاق مع الغرب، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها"، ويتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع "خامنئي" عقب تفقّده معرض "إنجازات الصناعة النووية الإيرانية": "لقد خلق الأعداء تحديًا نوويًا لنا منذ 20 عامًا؛ لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد".