"خامنئي": لا مانع من توقيع اتفاق نووي مع الغرب شرط عدم المساس ببنيتنا التحتية

وأضاف: "لا ضير في الاتفاق مع الغرب، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها"، ويتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".