القصف يتواصل لليوم الـ33 على غزة.. شهداء وجرحى في سلسلة جديدة من الغارات

في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.
وشنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال، سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة، استهدفت منازل وشققًا سكنية مأهولة؛ مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصًا في أحياء: (تل الهوا، والرمال الجنوبي، والصبرا، والنصر، والشيخ رضوان، والزيتون، والشجاعية)، نُقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
ووفق وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، استهدفت غارة الاحتلال منزلًا لعائلة "عدوان" في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.
وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف الطيران الحربي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف جنود الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ظاهر شرق مخيم جباليا؛ مما خلف 9 شهداء وعددًا من الجرحى نقلوا للمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من العائلة.
وفي بلدتيْ بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية عددًا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.
ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة؛ مُخَلّفًا مزيدًا من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن ودمار كبير في الأماكن المستهدفة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدًا، وأكثر من 27 ألف جريح.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها أمس، حول العدوان، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، منذ السابع من أكتوبر الماضي.