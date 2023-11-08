القصف يتواصل لليوم الـ33 على غزة.. شهداء وجرحى في سلسلة جديدة من الغارات

وأوضحت الوزارة، في تقريرها أمس، حول العدوان، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، منذ السابع من أكتوبر الماضي.