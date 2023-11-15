"جيش الاحتلال" يعلن تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال تعليق عملياته العسكرية في مناطق معينة شمالي قطاع غزة من الساعة الـ 10:00 صباحا حتى الـ14:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.
وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي؛ "سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي ودرج التفاح والشجاعية وجباليا، بإخلاء مناطق سكنهم بشكلٍ فوري عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساءً للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".
وأضاف أدرعي؛ في بيانه عبر منصة "إكس": "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديداً بين الساعة 10:00 صباحاً حتى 14:00 بعد الظهر لأغراضٍ إنسانية في أحياء السلام والنور في منطقة جباليا، ندعوكم إلى انتهاز هذه الفترة للوصول الى شارع صلاح الدين والانتقال جنوباً".
ووفق "روسيا اليوم" دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر قصف الاحتلال للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدّد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف على قطاع غزة أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم 4630 طفلاً، و3130 امرأة، و198 فرداً من الكوادر الطبية، و21 رجلاً من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافياً، وما يزيد على 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقُتل أكثر من 1500 شخص، وأُصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكرياً.