"جيش الاحتلال" يعلن تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية شمالي غزة

وبلغت حصيلة ضحايا القصف على قطاع غزة أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم 4630 طفلاً، و3130 امرأة، و198 فرداً من الكوادر الطبية، و21 رجلاً من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافياً، وما يزيد على 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.