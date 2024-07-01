استشهاد فلسطينييْن في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

كما استُشهد فلسطيني على الأقل في قصف مكثف استهدف بلدات القرارة وخزاعة شرق مدينة خان يونس، وقد تسبب القصف في نزوح آلاف الفلسطينيين عن خيامهم ومراكز الإيواء.. تَرافق ذلك مع قصف استهدف مدينة رفح، ومواصلة دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مئات المنازل على طول محور صلاح الدين بعمق 14 كم جنوب رفح؛ مما تسبب في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين عن المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح، قبل بدء العملية البرية على المدينة.