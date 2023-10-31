ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في حرب غزة إلى 315

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم (الثلاثاء)، عدد قتلى الجيش في هجوم 7 أكتوبر، ارتفع إلى 315 قتيلاً.
وذكر "هاجاري" أن الجيش أبلغ عائلات 240 إسرائيلياً، أنهم مختطفون في قطاع غزة.
وأضاف أن عدد المختطفين هذا ليس نهائياً وأن الجيش يحقق في الأمر، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويرفع إعلان "هاجاري" حصيلة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس من آخر رقم معلن وهو 229، ولا يتضمن الـ240 الرهائن الأربعة المفرج عنهم.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هناك عشرات لا ما زالوا مفقودين، ومصيرهم غير معروف.