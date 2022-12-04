استهداف روسيا للبنية التحتية يقطع الكهرباء عن 507 بلدات أوكرانية

ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية دون كهرباء، اليوم "الأحد"، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية؛ بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.