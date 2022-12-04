استهداف روسيا للبنية التحتية يقطع الكهرباء عن 507 بلدات أوكرانية

ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية دون كهرباء، اليوم "الأحد"، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية؛ بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.
وقال النائب الأول لوزير الداخلية يفغيني ينين، للتلفزيون الأوكراني: "إن العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، وحاليًّا هناك 507 بلدات في 8 مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن "ينين" أن "منطقة خاركوف هي الأكثر تضررًا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتَيْ دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين قرية، ومنطقة ميكولايف 82، ومنطقة زابوروجيا 76، ولوغانسك 43.