شهداء في غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيَّيْن على الأقل في غارةٍ جوية استهدفت منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس، كما طال القصف حي الأمل بالمدينة، مما أدى إلى تدمير بنايات سكنية فيه بشكل كامل، ترافق ذلك مع وصول العشرات من الدبابات بغطاءٍ جوي من الطائرات الحربية إلى الأحياء الشرقية من خان يونس، وذلك في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على المدينة التي دمّر فيها الاحتلال آلاف المنازل، مما أدى لاستشهاد مئات الفلسطينيين.