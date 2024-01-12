روسيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن .. وإيران تندّد

واستهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن عند الفجر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي "تضامناً مع غزة والقضية الفلسطينية". تابعوا على "فرانس24" آخر التطورات بهذا الشأن.