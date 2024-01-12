روسيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن .. وإيران تندّد
طلبت روسيا، الجمعة، اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بعد شن القوات الأمريكية والبريطانية ضرباتٍ على الحوثيين في اليمن، فيما عدّتها إيران "عملاً تعسفياً" و"انتهاكاً" للقانون الدولي.
واستهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن عند الفجر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي "تضامناً مع غزة والقضية الفلسطينية". تابعوا على "فرانس24" آخر التطورات بهذا الشأن.
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، الخميس، رداً على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية عدة، إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيراتٍ من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائراتٌ مقاتلة، واستعملت فيها صواريخ توماهوك.