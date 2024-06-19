دول مجلس التعاون تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.. وترفض مبرراته

وأكدت المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في جنيف الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، نيابةً عن دول مجلس التعاون، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.