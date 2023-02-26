"بوتين": يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، ولا يزال التصعيد سيد الموقف في جبهات متعددة في الميدان كما السياسة والدبلوماسية، الأسلحة الثقيلة التي كانت تطالب بها كييف بدأت تتدفق إلى أرض المعركة المحتدمة؛ لتزيد من ضراوة القتال، وهو أمر اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة فعلية من حلف شمال الأطلسي في الحرب؛ لاستهداف روسيا وإلحاق الهزيمة بها.