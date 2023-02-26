"بوتين": يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، ولا يزال التصعيد سيد الموقف في جبهات متعددة في الميدان كما السياسة والدبلوماسية، الأسلحة الثقيلة التي كانت تطالب بها كييف بدأت تتدفق إلى أرض المعركة المحتدمة؛ لتزيد من ضراوة القتال، وهو أمر اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة فعلية من حلف شمال الأطلسي في الحرب؛ لاستهداف روسيا وإلحاق الهزيمة بها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، إنه ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي؛ لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن "بوتين" قوله لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيدنا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".
وقال "بوتين": "إن الغرب يريد تصفية روسيا".
ونقلت "تاس" عنه القول: "لديهم هدف واحد: تقطيع أواصر الاتحاد السوفيتي السابق، والجزء الرئيسي فيه روسيا الاتحادية".