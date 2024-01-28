رغم الحصار الإسرائيلي المشدّد لغزة.. كيف حصلت "حماس" على أسلحتها؟

نقلت صحيفةُ "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين عسكريين واستخباراتيين، اليوم "الأحد"؛ أن عددًا كبيرًا من الأسلحة التي استخدمتها حركة "حماس" في هجمات 7 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، جاء من مصدر غير متوقّع، وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.
وأوضح المسؤولون أن المحلّلين ظلّوا، لسنوات، يشيرون إلى طرق التهريب تحت الأرض؛ لتفسير كيف ظلّت حماس مدجّجة بالسلاح على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي المشدّد لقطاع غزة، لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة "حماس" على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادّة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة، كما تقوم الحركة أيضًا بتسليح مقاتليها بأسلحة مأخوذة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.
وكشفت المعلوماتُ الاستخباراتية التي تَقَصَّتْها صحيفة "نيويورك تايمز" خلال أشهر من القتال؛ أنه مثلما أخطأت السلطاتُ الإسرائيلية الحكمَ على نوايا "حماس" قبل 7 أكتوبر، فقد قلّلت أيضًا قدرتها من الحصول على الأسلحة.
وبيّنت الصحيفةُ أن الأمرَ الواضح الآن هو أنّ الأسلحة نفسها التي استخدمتْها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام الـ17 الماضية تُستخدَم الآن ضدّها.
وذكر النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية "مايكل كارداش"؛ أن الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لـ"حماس"؛ حيث إن ما يقارب "15%" من الذخائر عادة لا تنفجر.
وتشمل ترسانةُ إسرائيل صواريخَ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفتْها الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى منذ فترة طويلة، وفي كلتا الحالتين فإن سنوات من القصف المتقطّع والقصف الأخير لغزة خلّفت تناثرَ آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة في المنطقة، التي تنتظر إعادة استخدامها، والقنبلة الواحدة التي تزن "750" رطلًا، والتي لا تنفجر؛ يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ.
ويدرك المسؤولون الإسرائيليون قبل هجمات أكتوبر، أن "حماس" قادرة على الاستفادة من بعض الأسلحة إسرائيلية الصنع، لكن النطاق أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حدّ سواء، كما عرفت السلطات الإسرائيلية أنّ مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة.