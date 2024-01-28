رغم الحصار الإسرائيلي المشدّد لغزة.. كيف حصلت "حماس" على أسلحتها؟

وتشمل ترسانةُ إسرائيل صواريخَ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفتْها الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى منذ فترة طويلة، وفي كلتا الحالتين فإن سنوات من القصف المتقطّع والقصف الأخير لغزة خلّفت تناثرَ آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة في المنطقة، التي تنتظر إعادة استخدامها، والقنبلة الواحدة التي تزن "750" رطلًا، والتي لا تنفجر؛ يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ.