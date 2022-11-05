نوايا حسنة للرئيس وفرنسا غاضبة.. ورقة نقدية بالإنجليزية تثير جدلًا بالجزائر!

غير أن عددًا من المختصين في بيداغوجيا التدريس وعلوم اللسانيات، طرحوا أسئلة كثيرة حول مدى استعداد سلطات البلاد، من الناحيتين العلمية واللوجيستية، لاعتماد الإنجليزية لغةً ثانية بديلة للفرنسية؛ حتى لا يوصف المسعى بأنه "شعبوي" الهدف من ورائه جني مكاسب سياسية. وبهذا الخصوص قال عبد الرحمن عاشوري، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الجزائر لـ"الشرق الأوسط": "لا أتصور أن تأخذ الإنجليزية مكانة كبيرة في منظومة التعليم لمجرد أن يصرح المسؤولون بأنهم يريدون ذلك؛ لأن الأمر يحتاج إلى تخطيط، وتكوين أساتذة بهذه اللغة لتدريسها في شعبة الابتدائي، وإلى توضيح ما هي المناهج الأصلح لمجتمعنا، وأي نماذج وتجارب في العالم يمكننا الاستلهام منها: بريطانيا أم الولايات المتحدة أم كندا أم أستراليا؟ أم جزئيات من كل تجربة؟ كما يحتاج ذلك إلى بحث ودراسة تخص تدريس الإنجليزية في بلدان تشبه الجزائر ثقافةً وتقاليدَ، في أفريقيا والبلدان العربية".