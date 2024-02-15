"بيان ثلاثي" يحذّر إسرائيل من النتائج "الكارثية" لاجتياح رفح

وحث البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون "من جانب واحد"، وسيتطلب من حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.