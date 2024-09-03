"ردود فعل غاضبة".. ما انعكاسات تعليق بريطانيا تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل؟

وفي معرض شرح أبعاد القرار البريطاني وتأثيراته، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن القرار لا يشكل حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة، ولكنه يقتصر على الرخص التي يمكن أن تستخدم في النزاع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وقال أمام البرلمان: "نحن نعترف، بالطبع، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا قلقون للغاية بشأن الأساليب، التي استخدمتها إسرائيل، وبشأن التقارير عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية".