غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية بدون إنذار.. وحزب الله يصد محاولة تسلل

من جهته، أعلن حزب الله أنه اشتبك بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية الأربعاء، بعد مرور شهر على اتساع الحرب بين الجانبين.