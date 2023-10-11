ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 950 شهيدًا

وفي سياق متصل، تُوَاصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي والجوي لعدة مناطق في قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل خاصة منطقة الكرامة شمال القطاع، والتي تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات عنيفة؛ فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم إلى 250 ألف فلسطيني، لجأوا إلى مدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل ظروف إنسانية صعبة.