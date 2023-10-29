مسؤولون أميركيون: توغلات إسرائيل المحدودة في غزة يتماشى مع نصائح واشنطن

قال مسؤولون أميركيون، اليوم (الأحد): "إن قرار إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري الشامل لقطاع غزة، والقيام بدلاً من ذلك بتوغلات محدودة في القطاع، مبدئياً على الأقل، يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال الأيام القليلة الماضية، وسط إعلانات إسرائيلية متكررة عن توغلات في قطاع غزة"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.