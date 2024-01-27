إيران.. مقتل 9 أجانب بنيران مسلحين قرب الحدود مع باكستان

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم (الخميس)، أن 9 أجانب قُتلوا في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود الباكستانية، على أيدي مسلحين.
وأضافت أنه لم يعلن أي أفراد أو جماعات مسؤوليتهم عن إطلاق النار في المنطقة الحدودية المضطربة.
ولم تحدد الوكالة جنسيات الأجانب الذين لقوا حتفهم.
ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من عودة سفيريْ إيران وباكستان إلى مهمتيهما، إثر توقف على خلفية الهجمات المتبادلة عبر الحدود.
وكانت باكستان قد استدعت سفيرها من طهران خلال وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت أن سفير إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده، لن يُسمح له بالعودة إلى إسلام أباد.