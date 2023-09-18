إيران تأمل في إنجاز صفقة مع أمريكا اليوم.. تبادل سجناء وتحرير أرصدة مجمدة

أعربت إيران عن أملها في أن يتم -اليوم الاثنين- تنفيذ صفقة مع الولايات المتحدة، تشمل إفراجًا متبادلًا عن سجناء، وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية.