إيران تأمل في إنجاز صفقة مع أمريكا اليوم.. تبادل سجناء وتحرير أرصدة مجمدة

أعربت إيران عن أملها في أن يتم -اليوم الاثنين- تنفيذ صفقة مع الولايات المتحدة، تشمل إفراجًا متبادلًا عن سجناء، وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي: "نأمل في أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية".
وأضاف: "تبادل السجناء سيتم في اليوم نفسه، وسيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة مقابل خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم إيران".
وقال مصدر لـ"رويترز": "قطر تؤكد لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة".
وأضاف: "طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أمريكيين سيتم إطلاق سراحهم قريبًا واثنين من أقاربهم إلى الدوحة اليوم (الاثنين)".
يشار إلى أنه في 12 سبتمبر الحالي، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن سياسة الولايات المتحدة ستبقى "عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن".
وقال "ميلر" في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة "لا تزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وسنواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".
وأفادت وثيقة أمريكية اطلعت عليها "رويترز" حينها، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات للسماح "بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران سبق الإعلان عنه".