"شبح العنقاء" يلوح.. "حرب المسيرات" تشتغل بين تهديد "بوتين" ومدد أمريكا!

أما بشأن طبيعة "المسيرات" التي اعتمدتها كييف في الفترة الأخيرة، فيوضح بيليسكوف أن هناك نوعين، قائلًا: "مسيرات "كاميكازي"، التي تعدّ مزيجًا بين الصاروخ والطائرة المسيرة، يتم إطلاقها دون هدف محدد، لتحلق 40 دقيقة بمدى يتراوح من 10 إلى 40 كيلومترًا فوق منطقة، حتى يرصد مشغلها على الأرض هدفًا، فيدمره"، ""شبح العنقاء" الأمريكية، التي تحلق قرابة 6 ساعات، وتستطيع العمل خلال الليل باستخدام أجهزة استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء".