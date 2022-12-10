"شبح العنقاء" يلوح.. "حرب المسيرات" تشتغل بين تهديد "بوتين" ومدد أمريكا!

لم تمرّ ساعات على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لوح فيه باستخدام السلاح النووي واستمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، حتى بدأ البيت الأبيض في التجهيز لحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية.
ومن المتوقع أن تضم الحزمة قذائف لمنظومة "هيمارس" الصاروخية، وذخيرة من عيار 155 مليمترًا، وعربات عسكرية من طراز "هامفي" ومولدات كهربائية.
من جانبه قال الرئيس الروسي: إن "رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي، هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل".
"تطورات ميدانية كل ساعة"؛ هكذا يصف الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف، الوضع الحالي في الصراع الدائر بين موسكو وكييف؛ حيث دخلت الطائرات بدون طيار في كل مراحل القتال.
الخبير الروسي العسكري أوضح أن "هجمات كييف الأخيرة سلطت الضوء على جهودها لتطوير درونز قتالية ذات مدى أطول، لاستهداف العمق الروسي"؛ وفق تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأشارت الشركة المصنعة للأسلحة الأوكرانية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها "تقترب من إنهاء عملها على مسيرة جديدة ذات مدى طويل"؛ حيث أطلقت كييف حملة كبيرة لجمع طائرات الدرونز، حتى الخاصة بالتصوير؛ من أجل تفخيخها.
واستعانت أوكرانيا بخبرات عسكرية أوروبية وأمريكية من أجل تطوير طراز طويل المدى، يكون من صناعة كييف وليس أمريكيًّا؛ حتى لا تضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع موسكو، كما استخدمت القوات الأوكرانية أيضًا الطائرات بدون طيار لضرب أهداف بعيدًا عن القتال، في شبه جزيرة القرم، وفى منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.
وتعدّ الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت مطارات روسية منتصف الأسبوع الماضي بالطائرات المسيرة، "غير عادية"؛ لأن "الموقعين يبعدان مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية".
وفي هذا السياق يقول الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، لمايكولا بيليسكوف: إن "كييف ستتّخذ العديد من الخطوات العسكرية المؤثرة، بالأخص في المجال الجوي". وأوضح أن: "الضربات الأوكرانية كشفت عيوب النظام العسكري الروسي، بعد أن حلّقت هذه المسيرات مئات الكيلومترات فوق روسيا، رغم أنظمة الدفاع الجوية الروسية".
وأضاف: "نجاح الخطوات الأوكرانية في تغيير المعادلة على الأرض، كما حدث في خيرسون"، و"استهداف العمق الروسي رد فعل طبيعي للتدمير الممنهج من جانب موسكو للبنية التحتية في كييف، ومعظم أقاليم أوكرانيا"، و"تطوير سلاح المسيرات الأوكرانية ساهم في تعطيل المساعي الروسية للسيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك".
أما بشأن طبيعة "المسيرات" التي اعتمدتها كييف في الفترة الأخيرة، فيوضح بيليسكوف أن هناك نوعين، قائلًا: "مسيرات "كاميكازي"، التي تعدّ مزيجًا بين الصاروخ والطائرة المسيرة، يتم إطلاقها دون هدف محدد، لتحلق 40 دقيقة بمدى يتراوح من 10 إلى 40 كيلومترًا فوق منطقة، حتى يرصد مشغلها على الأرض هدفًا، فيدمره"، ""شبح العنقاء" الأمريكية، التي تحلق قرابة 6 ساعات، وتستطيع العمل خلال الليل باستخدام أجهزة استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء".
بالتزامن مع هذه الأحداث "يطالب الأوكرانيون باستمرار بأسلحة جوية تندرج تحت الدفاع الجوي والهجوم أيضًا، مثل نظام الصواريخ التكتيكية ATACMS، التي ستتيح لهم استهداف شبه جزيرة القرم بسهولة"؛ بحسب "مينيكايف".
وأوضح "مينيكايف" أن "جميع المساعدات الغربية لكييف خلال الفترة الماضية ركّزت على القوات البرية وصواريخ دفاعية"، مشيرًا إلى تصريحات الخارجية البريطانية خلال الساعات الأخيرة، أعلنت تزويد أوكرانيا بـ"مدافع مضادة للطائرات، وصواريخ للدفاع الجوي".