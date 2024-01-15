الصحة الفلسطينية: استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان على غزة

وأكدت الصحة الفلسطينية أن نحو مليون طفل فلسطيني يعيشون في حالة جوع وعطش، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على القطاع، وعرقلة تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء، مما فاقم من الوضع الصحي، خاصة في المستشفيات التي فقدت القدرة على علاج الجرحى والمرضى.