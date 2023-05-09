جريمة بشعة.. الخارجية الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: تُعتبر هذه الجريمة امتدادًا لحرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومحاولة إسرائيلية لتكريس منطق القوة العسكرية، بديلًا عن الحلول السياسية، مطالِبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.