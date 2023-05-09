جريمة بشعة.. الخارجية الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالجريمة البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة 20 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف شقق سكنية ومنازل في القطاع.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: تُعتبر هذه الجريمة امتدادًا لحرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومحاولة إسرائيلية لتكريس منطق القوة العسكرية، بديلًا عن الحلول السياسية، مطالِبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وتوالت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي طال مناطق سكنية ومواقع مختلفة؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بعدة منازل ومنشآت.
وأعلنت الجامعات والمؤسسات والمدارس عن تعليق الدوام اليوم، مع بدء هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة، حفاظًا على الأرواح، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.